Rosja wystrzeliła Iskandery z terytorium Białorusi. Eksplozja na lotnisku w Żytomierzu

Szaleństwo Putina trwa. Agencja Reutera poinformowała właśnie, że z terytorium Białorusi w stronę Ukrainy zostały wystrzelone rakiety Iskander.

W Polsce informację na ten temat przekazała na swoim Twitterze Polska Agencja Prasowa. Informacja ta została potwierdzona przez doradcę szefa ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych.

Wystrzelenie rakiet miało miejsce z rejonu Mozyrza, który znajduje się na południu kraju. Pociski odpalono o godzinie 16 czasu polskiego. Dziś to już drugie doniesienie tego rodzaju. Wcześniej Ukraińskie Siły Powietrzne zestrzeliły pocisk manewrujący, który w stronę Kijowa wystrzelił z terytorium Białorusi bombowiec TU-22. Informował o tym rzecznik prasowy ukraińskiego MSZ Oleg Nikołenko.

❗️Video of explosion in #Zhytomyr caught on cameras pic.twitter.com/use98gpOLN

— NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

#Ukrainian media report powerful explosions in Zhytomyr near the airport pic.twitter.com/5ItnBasRmA — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

dam/Reuters,PAP,Twitter