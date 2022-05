Rosjanie nie wiedzą, co robić z okupowanymi terytoriami

Zdaniem doradcy ukraińskiego MSW Wadima Denysenki, Rosjanie nie mają pomysłu, co robić z okupowanymi częściami Ukrainy.

- Władze Rosji nie wiedzą, co robić z okupowanymi terenami na Ukrainie - powiedział Denysenko w tamtejszej telewizji.

- Praktycznie codziennie widzimy a to w Donbasie, a to w obwodzie chersońskim któregoś z wyższych urzędników Rosji. Wygląda na to, że jeżdżą tam, żeby na tej podstawie zorientować się, co robić dalej z tymi terenami, dopóki nie zapadła jakaś decyzja w Moskwie - dodał.

W ocenie Denysenki, Władimir Putin ma być namawiany do anektowania ukraińskich terytoriów.

- Oczywiście on też by tak wolał, ale na razie decyzji o aneksji jakichś obszarów nie podjęto - ocenił.

Rosjanom udało się zająć część Ukrainy na północ od Krymu. Najważniejsze okupowane miasto to Chersoń, w którym wprowadzono już płatności w rublach.

jkg/pap