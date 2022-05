Rosjanie próbowali przekroczyć rzekę. Zostali zdziesiątkowani [ZDJĘCIA]

Kolejna fatalna decyzja Rosjan w trakcie wojny na Ukrainie. Wojska wroga usiłowały przekroczyć przed kilkoma dniami rzekę Doniec, która znajduje się w obwodzie ługańskim. Rosjanie zostali zdziesiątkowani w okolicach miejscowości Biłohoriwka.

Jak informuje strona ukraińska, jednostki najeźdźcy zostały celnie ostrzelane przez ukraińską artylerię. Zniszczone zostały przeprawy promowe, podobnie jak kilkadziesiąt rosyjskich pojazdów. Są wśród nich czołgi T-72B.

Celem Rosjan było wyjście na tyły wojsk ukraińskich, które znajdują się w Lisiczańsku oraz Siewierodoniecku. Zostali jednak celnie uderzeni przez 17. Samodzielną Brygadę Pancerną w Krzywym Rogu, którą wspomagało lotnictwo bojowe. Straty Rosjan są bardzo poważne. Poza czołgami i bojowymi wozami piechoty chodzi też o wozy ewakuacyjne i zaplecza BREM-1.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65