Rosjanie przystępują do planu odcięcia Ukrainy od informacji. W Kijowie płonie wieża telewizyjna

Ukraiński dziennikarz Illia Ponomarenko poinformował o zniszczeniu wieży telewizyjnej w Kijowie. „Próbują nas odciąć od komunikacji” – alarmuje.

- „Rosjanie niszczą kijowską wieżę telewizyjną. Próbują nas odciąć od komunikacji”

- napisał Illia Ponomarenko na Twitterze, dołączając nagranie wybuchu.

Russians are destroying the Kyiv TV Tower.

They are trying to cut us off from communications. pic.twitter.com/ppi264K5Jf