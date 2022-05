Rosjanie użyli broni chemicznej? ,,Utrata świadomości, wymioty, duszności’’

Za pośrednictwem Twittera dziennikarze „Euromaidan Press” przekazali niepotwierdzone jeszcze informacje o użyciu przez Rosjan amunicji chemicznej w pobliżu miasta Izium. Do wpisu dołączono zdjęcia żółtego dymu unoszącego się nad wsią Kamianka.

- „Niepotwierdzona informacja: W kierunku Iziumia (w pobliżu wsi Kamyanka - Dovgenke - Sulyhivka) ruscy użyli przeciwko naszym obrońcom amunicji chemicznej niewiadomego pochodzenia (podobnej do chloru). Objawy: utrata świadomości, wymioty, duszności”

- czytamy we wpisie.

Unconfirmed: In the #Izyum direction (near the village of Kamyanka - Dovgenke - Sulyhivka) the russists used chemical munitions of unknown origin (similar to chlorine) against our defenders. Symptoms: loss of consciousness, vomiting, dyspnea pic.twitter.com/gdncDbSOPR

O podobnym zjawisku w pobliżu wsi Dołgenkoje donosi profil TpyxaNews, który opublikował nagranie pokazywane wcześniej w rosyjskich mediach. Widzimy na nim słup żółtego dymu, który wedle rosyjskich mediów był skutkiem uderzenia drona w jeden z obiektów.

Russian media publishes video of a column of yellow smoke allegedly rising near the village of Dolgenkoye



They claim that it was formed after a strike from a Russian drone on a certain object.



Recall that earlier that a similar cloud is observed in the Izyum direction. pic.twitter.com/tyYLd1rR7L