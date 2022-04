Rosyjski admirał spotkał się z ocalałą częścią załogi Moskwy. Gdzie podziały się 4/5 załogi?

Dowódca rosyjskiej marynarki wojennej, admirał Nikołaj Jewmienow spotkał się w Sewastopolu z załogą zatopionego krążownika rakietowego Moskwa – poinformował rosyjski resort obrony.

- Kadeci i marynarze krążownika Moskwa będą nadal służyć w marynarce wojennej – powiedział Jewmienow po spotkaniu.

Losy załogi Moskwy pozostały nieznane po tym, jak krążownik został zatopiony po trafieniu ukraińskimi pociskami przeciwokrętowymi Neptun.

Rosyjski resort obrony utrzymywał, że na krążowniku doszło do wewnętrznej eksplozji, a jego załoga została szybko ewakuowana. Z kolei wersja strony ukraińskiej zakładała, że załogi nie udało się ewakuować ze względu na silny sztorm.

Część komentatorów ukraińskich podkreśla, że na nagraniu ze spotkania Jewmienowa widać maksymalnie 1/5 wszystkich służących na zatopionym krążowniku żołnierzy.

Russian ministry of Defense: commander of Navy admiral Nikolay Evmenov and command of Black Sea navy met with crew of Moskva cruiser in Sevastopol.



Video shows about 50 sailor in first row, and some sailors in the 2nd row (max: 50) pic.twitter.com/E1VgmvCgSn