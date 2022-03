Rosyjski atleta stanął na podium obok Ukraińca i... pokazał wojenny symbol

20-letni rosyjski gimnastyk Iwan Kuliak zajął trzecie miejsce na zawodach w Dausze (Katar). Pierwsze miejsce zdobył gimnastyk z Ukrainy. Rosjanin, stojąc na podium, zademonstrował symbol wsparcia dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Czy spotka go dyskwalifikacja?

Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna zdecydowała już, że sportowcy z Rosji i Białorusi nie będą mogli występować na jakichkolwiek międzynarodowych zawodach.

Rosyjscy i białoruscy gimnastycy są jednak nadal obecni na rozpoczętych już zawodach, z tym, że występują w barwach neutralnych. Kuliak wykorzystał fakt brania udziału w zawodach w Dausze, żeby zademonstrować swoje poparcie dla Władimira Putina i prowadzonej przez niego inwazji, w trakcie której dokonywane są zbrodnie wojenne.

Kuliak, stojąc na podium, zademonstrował na swoim stroju literę "Z", która stała się symbolem poparcia Władimira Putina i rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia's invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine's Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO