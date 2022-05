Rosyjskie bestialstwo. Zbombardowali szkołę. Zginęło 60 osób

Sfrustrowana niepowodzeniami na polu walki armia Putina dała kolejny dowód swojego bestialstwa. Barbarzyńcy zrzucili bombę na szkołę w obwodzie ługańskim. Zginęło przynajmniej 60 osób.

O rosyjskim ataku poinformował za pośrednictwem serwisu Telegram szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. 7 maja Rosjanie zrzucili bombę na szkołę we wsi Biłohoriwka. W placówce urządzono schron, w którym przebywało 90 osób. Po ugaszeniu pożaru spod gruzów udało się ewakuować 30 osób.

- „Najprawdopodobniej wszystkie 60 osób, które pozostają pod gruzami, zginęło”

- przekazał Hajdaj.

‼️At least 60 people were killed in a Russian airstrike on the school in Bilohorivka (Luhansk region), according to local officials. People hoped to use the basement in the building as a shelter. #Ukraine pic.twitter.com/aLJpTgif9G