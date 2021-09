Rosyjskie ministerstwo obrony: 17 września Armia Czerwona rozpoczęła akcję wyzwoleńczą

Na oficjalnym Twitterze rosyjskiego ministerstwa obrony opublikowano wpis, z którego wynika, że 17 września Armia Czerwona rozpocząła akcję wyzwoleńczą na terytorium Polski. Na wpis zareagował polski MSZ.

"17 września 1939 roku Armia Czerwona rozpoczęła wyzwoleńczy pochód na terytorium Polski. Wojska sowieckie wyszły na Linię Curzona, nie pozwoliwszy Wehrmachtowi podejść do Mińska. Narody Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy z tryumfem powitały żołnierzy sowieckich" - głosi pełna treść wpisu.

"Nie było wyzwolicielskiego pochodu, ale agresja dokonana w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami. Rzeczpospolita Polska nie przestała istnieć 17 września 1939 roku. Mieszkańcy zajętych terenów rychło staną się ofiarami zbrodni dokonywanych przez sowieckie państwo" - na wpis odpowiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina.

