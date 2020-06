Ruch Kontroli Wyborów. Telefony Alarmowe. Pilnujemy wyborów. Zgłaszajmy nieprawidłowości

W niedzielę 28 czerwca 2020 roku, w dniu wyborów Prezydenta RP, w godz. 08:00 – 21:15

Ruch Kontroli Wyborów uruchamia telefony alarmowe.

Prosimy zgłaszać wszystkie przypadki naruszenia prawa wyborczego na numery:

728 299 623,

782 186 717,

782 579 729,

782 597 077,

792 079 890.

Proszę o cierpliwość i w razie braku połączenia z jednym numerem próbować dzwonić na pozostałe. Dla naszych wolontariuszy to jest też dzień uczestnictwa we Mszy Św. i w wyborach. Będziemy się wymieniać, ale posterunek nie będzie opuszczony. Dziękuję za zrozumienie.

Zgłoszenia dotyczące prawa wyborczego numer: 506 430 028 [w niedzielę w godz. 12:00 – 22:00 (z ew. przerwami)]

W bardzo pilnych i uzasadnionych przypadkach na nr 728 299 623 można dzwonić także dziś w sobotę 27 czerwca w godz. 15:15-18:30 oraz 20:30-22:00



Zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń prawa wyborczego podczas wyborów Prezydenta RP

z terenu Warszawy i okolic oraz z zagranicy także na: [email protected]

Zgłoszenia z pozostałych rejonów Kraju na: [email protected]



Przypominamy, by dokumentować (najlepiej filmować lub fotografować – do celów procesowych) wszelkie naruszenia prawa wyborczego. Zgłoszenie zwłaszcza przestępstw wyborczych warto móc wesprzeć materiałem dowodowym. Proszę zgłaszać nam wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji i jej ewentualnego wykorzystania. Warto też zapisać kontakty do ewentualnych świadków przestępstw wyborczych i innych naruszeń prawa wyborczego



