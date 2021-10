Sachajko: Opozycja totalna instrumentalnie wykorzystuje ludzkie tragedie

„Wielu posłów schodząc z mównicy było zadowolonych z siebie, bo dokopali rządowi. Oni nie rozumieją, że uderzają w każdego Polaka. Za chwilę tych migrantów na granicy będzie bardzo dużo. Mamy zimę, będą tragedie. Opozycja zaprasza ludzi, którzy myślą, że dostaną się na Zachód. Jest to instrumentalne wykorzystywanie ludzkich tragedii" – powiedział na antenie TVP Info, poseł Kukiz ’15, Jarosław Sachajko.

„Opozycja wycierała sobie buzie dziećmi. Powinien być czytelny sygnał od wszystkich polityków: żadnego nielegalnego przechodzenia przez polską granicę. Słyszeliśmy coś przedziwnego. Niehumanitarny jest Łukaszenka i opozycja. Ci politycy powinni się wstydzić i odejść z polityki. To nie są polscy patrioci" – uważa poseł Sachajko.

W programie „Jedziemy” prowadzonym przez Michała Rachonia, Jarosław Sachajko przekonywał również: „Stan wyjątkowy zmienił bardzo wiele. Polscy politycy opozycji totalnej przestali ośmieszać Polskę. To, co się działo, te wygłupy polityków, którzy próbowali zmylić polskie służby i ścigać się z nimi, to jest dziecinada. To zaproszenie, które wystosowała opozycja totalna, będzie wykorzystane przez Łukaszenkę, żeby jeszcze więcej osób zapraszać na polską granicę i uderzać w polski rząd i Polaków. Czy można było zrobić coś innego? Powinniśmy tam jeździć i zapraszać migrantów?".

„To na pewno był smutny dzień dla Polski” – podsumował wczorajsze popisy polityków opozycji totalnej podczas debaty nad przedłużeniem stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią, poseł Jarosław Sachajko.

ren/ TVP Info