Sejm zgodził się na obniżki VAT. Tusk… kpi z decyzji posłów

Sejm odrzucił dziś poprawki Senatu i przyjął ustawę zakładającą czasowe obniżenie stawek VAT na żywność, nawozy i gaz. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta. Tymczasem niezadowolenie wyraża Donald Tusk.

W myśl ustawy do zera spadnie stawka VAT na żywność, napoje i gaz. Do 8 proc. obniżona zostanie stawka VAT na paliwa silnikowe oraz na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolną. Do 5 proc. ma zostać obniżona stawka VAT na energię cieplną. Utrzymana ma też zostać obniżona stawka podatku na energię elektryczną w wysokości 5 proc.

Będąca elementem Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 ustawa ma wejść w życie 1 lutego.

Sejm odrzucił poprawki Senatu dot. rozszerzenia grona uprawnionych do korzystania z cen gazu regulowanych taryfami m.in. o mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Z decyzji tej postanowił zakpić w mediach społecznościowych lider PO Donald Tusk.

- „Nie będzie ciepłej wody w kranie. PiS odrzucił poprawki Senatu, które miały chronić małe i średnie przedsiębiorstwa przed drastycznymi podwyżkami cen gazu”

- napisał polityk.

kak/PAP