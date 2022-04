Sekretarz obrony USA: Ukraina może wygrać wojnę z Rosją

Pełniący funkcję sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin wyraził opinię, że Ukraina może wygrać wojnę z Rosją.

Austin, który wraz z Blinkenem spotkał się wczoraj w Kijowie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim powiedział dziś już na terytorium Polski, w pobliżu granicy z Ukrainą, że kraj ten dzięki „odpowiedniemu sprzętowi i właściwemu wsparciu” może pokonać Rosję w toczącej się od dwóch miesięcy wojnie.

„Pierwszym krokiem do wygranej jest wiara w to, że można wygrać. I tak, Ukraińcy wierzą, że mogą wygrać. Wierzymy, że oni mogą wygrać, jeśli będą mieli odpowiedni sprzęt, odpowiednie wsparcie, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby tak się stało” – podsumował Austin.

ren/CNN