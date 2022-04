Silne wybuchy w centrum Kijowa. W mieście przebywa szef ONZ

Ukraińska agencja UNIAN poinformowała o dwóch silnych wybuchach w Kijowie. Jedna z rosyjskich rakiet trafiła w osiedle mieszkaniowe. Rosjanie ostrzelali stolicę Ukrainy w czasie wizyty w tym mieście sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa i premiera Bułgarii Kirila Petkova.

- „Jedna z dwóch rosyjskich rakiet, które spadły na Kijów, trafiła w osiedle mieszkaniowe”

- powiedziała portalowi Hromadske rzeczniczka służby ds. sytuacji nadzwyczajnych Switłana Wodołaha.

Wodołaha wskazała, że nie jest jeszcze znana liczba poszkodowanych. Na miejsce udały się służby ratunkowe.

Nie przekazano szczegółów na temat obiektu, w który trafiła druga rakieta. Trzeci pocisk miał natomiast zostać zestrzelony przez ukraińską obronę.

Consequences of one of the hits of an enemy missile in #Kyiv . pic.twitter.com/KAZ3n3ONij

Kijów odwiedził dziś sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i bułgarski premier Kiril Petkov.

- „Przedwczoraj (Guterres) siedział przy długim stole na Kremlu, a dzisiaj o kilometr od niego grzmią eksplozje. Pocztówka z Moskwy? Przypomnijcie, dlaczego Rosja wciąż zasiada w Radzie Bezpieczeństwa ONZ?”

- napisał na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why 🇷🇺 still takes a seat on the UN Security Council?