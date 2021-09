Skandal! Cenckiewicz wygrywa proces, ale Wałęsa nie poniesie kary?

- Wygrałem proces z Lechem Wałęsą! »Jestem dumny, że trwałem przy swoim zdaniu wbrew wszystkim dostojnikom i powagom. Jestem dumny, że dzisiaj jeszcze ściga mnie za to »wczoraj« nienawiść« (I. Matuszewski). Dobrym ludziom dziękuję za wsparcie! Złym…” – czytamy we wpisie Sławomira Cenckiewicza na Twitterze, a do wpisu dołącza nagranie słów Wałęsy o wieszaniu.

- Sąd uwolnił Wałęsę! I to jest skandal! Aksjologicznie wygrałem a finansowej kary - czego się domagałem - Wałęsa nie poniósł. Oświadczenie w tej sprawie nieco później – pisze też historyk.

Jak wyjaśnia Cenckiewicz, nie jest on w pełni zadowolony z wyroku, ponieważ Lech Wałęsa za swoje słowa nie poniesie żadnej kary finansowej.

- Nowy skandaliczny przykład ochrony Wałęsy przez sąd: musi przeprosić Cenckiewicza, ale kosztów procesowych i nawiązki nie zapłaci, bo jest „impulsywny”. Mnie Kasta skazywała za ujawnienie szpicla na 500 tysięcy! Wałęsa krzyczał podczas rozprawy do Cenckiewicza »Będziesz wisiał«” – napisał opozycjonista w czasach PRL Krzysztof Wyszkowski, co Cenckiewicz potwierdził w kolejnym wpisie.



- To prawda: w zakresie kary (wpłata na cel społeczny) i zwrotu kosztów procesowych Sąd uwolnił Wałęsę! I to jest skandal! Aksjologicznie wygrałem a finansowej kary - czego się domagałem - Wałęsa nie poniósł. Oświadczenie w tej sprawie nieco później” – dodał historyk.

