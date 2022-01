Skandal we Wrocławiu. Biskupowi nie pozwolono poświęcić pralni dla bezdomnych

20 stycznia w noclegowani prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta we Wrocławiu została uroczyście otwarta pralnia dla osób ubogich i bezdomnych sfinansowana przez firmę Henkel - producenta proszku Persil. W czasie uroczystości doszło jednak do ogromnego skandalu. Firma nie zgodziła się, aby asystent kościelny Towarzystwa, bp Jacek Kiciński poświęcił obiekt. Kategorycznie zabronić tego miała centrala firmy w Niemczech, uznając poświęcenie pralni za niepotrzebny akt religijny.

Pralnia Społecznie Odpowiedzialna to inicjatywa Fundacji Społecznie Bezpieczni, Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta i firmy Henkel. Ma ona służyć osobom w kryzysie bezdomności. Jest to drugie takie miejsce w Polsce.

Na uroczyste otwarcie zaproszony został bp Jacek Kiciński, biskup pomocnicy archidiecezji wrocławskiej. Jako asystent kościelny Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta miał on zabrać głos w czasie konferencji prasowej, obok prezydent Wrocławia i przedstawicieli pozostałych inicjatorów przedsięwzięcia. Biskup miał też poświęcić pralnię. Już na początku sponsor sygnalizował, że kościelny hierarcha ma zabrać głos jako ostatni. Kiedy jednak przyjechał na miejsce, został poinformowany, że nie będzie mógł poświęcić pralni, a może jedynie przemówić do mediów. W związku z tym biskup zdecydował się odjechać.

- „Towarzystwo stoi bezwzględnie na stanowisku, że to poświęcenie powinno się odbyć. Byliśmy zaskoczeni stanowiskiem firmy Henkel. My nie ukrywamy swojego przywiązania do wartości chrześcijańskich. Dla nas jest to normalne i dlatego też zaprosiliśmy bp. Jacka, z którym współpracujemy na co dzień. Teraz jest nam niezwykle przykro i pęka nam serce, że doszło do tak niekomfortowej i niewłaściwej sytuacji”

- powiedział w rozmowie z „Gościem Niedzielnym” prezes Koła Wrocławskiego TPBA Rafał Peroń.

Oświadczenie ws. incydentu przesłała naszej redakcji Rada Naczelna Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

- „Jesteśmy zaskoczeni i zbulwersowani sytuacją, która miała miejsce 20 stycznia podczas oficjalnego otwarcia Pralni Społecznej we Wrocławiu. Dla dobroczynnej organizacji katolickiej, jaką jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta akt poświęcenia pralni przez naszego Asystenta Kościelnego Księdza Biskupa Jacka Kicińskiego ma elementarny związek z wartościami i 40 - letnią historią Towarzystwa”

- czytamy.

- „Tym samym Rada Naczelna Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta podjęła decyzję o udzieleniu pełnego wsparcia dla Koła Wrocławskiego w wyjaśnieniu powodów niezmiernie przykrego dla nas incydentu”

- podkreślono.

kak/gość.pl