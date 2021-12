,,Śmierdzi Jałtą''. Ostre komentarze po rozmowie Biden-Putin

Rozmowa prezydenta USA Joe Bidena z Władimirem Putinem budzi niepokój wielu komentatorów. Brak stanowczej postawy prezydenta Stanów Zjednoczonych sprawia, że pojawiają się wprost ostrzeżenia przed „nową Jałtą”.

„Koncert mocarstw. To jest zupełnie cos niewiarygodnego. Chyba w najczarniejszych prognozach nikt nie przewidywał, ze ten bałwan weźmie sie za rozbijanie NATO, zapewne z podpuszczenia Putina. Nalezy mieć nadzieje, ze może wojsko zrobi z nim to co kiedyś z Nixonem”

- komentuje Cezary Kaźmierczak.

O „nowej Jałcie” pisze z kolei Jarosław Olechowski z TVP Info. Podobną ocenę sytuacji przedstawił Krzysztof Wyszkowski. Prof. Romuald Szeremietiew skomentował natomiast:

„Prezydent Biden rozmawiał z prezydentem Rosji. Biały Dom informuje, że wcześniej skonsultował się z „kluczowymi sojusznikami” przywódcami Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, a po wszystkim zamierza poinformować prezydenta Ukrainy, co też z Putinem ustalił”.

W dalszej części komentarza dodał:

Koncert mocarstw. To jest zupełnie cos niewiarygodnego. Chyba w najczarniejszych prognozach nikt nie przewidywał, ze ten bałwan weźmie sie za rozbijanie NATO, zapewne z podpuszczenia Putina. Nalezy mieć nadzieje, ze może wojsko zrobi z nim to co kiedyś z Nixonem https://t.co/iuaUgpzS6P — Cezary Kaźmierczak (@C_Kazmierczak) December 8, 2021

Wprawdzie zanim doszło do rozmowy obu prezydentów Amerykanie konsultowali się z Polakami (min. Rau z sekretarzem Blinkenem, szef BBN Soloch z swoim odpowiednikiem Austinem, a min. Błaszczak z sekretarzem obrony Lloydem, ale… jakoś tak zapachniało Jałtą. Trzeba zachować czujność! pic.twitter.com/Q74p3eDYkm — Romuald Szeremietiew (@RSzeremietiew) December 8, 2021

