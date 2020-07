Sondaż. Czy ugrupowanie Hołowni przejmie wyborców PO?

Pracownia Social Changes przeprowadziła sondaż, w którym zapytała badanych, na którą partię zagłosują w wyborach parlamentarnych, jeżeli wśród ugrupowań pojawi się „partia Hołowni”. Wynika z niego, że gdyby Szymon Hołownia założył partię polityczną i wystartował w wyborach parlamentarnych, mógłby liczyć na wysokie poparcie. Odebrałby wyborców przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej.

Jeżeli Szymon Hołownia zdecydowałby się na założenie partii i start w wyborach parlamentarnych, jego ugrupowanie mogłoby liczyć na 18 proc. głosów. W ten sposób partia ta stałaby się trzecią siłą polityczną w polskim parlamencie.

Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 41 proc. respondentów (o 1 punkt proc. mniej, niż gdyby nie startował Hołownia). Na Koalicję Obywatelską głos oddałoby 20 proc. z nich (to 5 punktów proc. mniej od scenariusza, w którym nie ma partii Hołowni). Po Hołowni sytuuje się Lewica, z poparciem 9 proc. respondentów (bez nowego ugrupowania byłoby to 14 proc.). Konfederacja mogłaby liczyć na 6 proc. (bez Hołowni – 9 proc.), a PSL na 5 proc. (gdyby nie startował Hołownia, byłoby to 8 proc.).

Przypomnijmy, że wybory parlamentarne odbędą się w Polsce jesienią 2023 roku.

kak/wPolityce.pl