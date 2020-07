Sondaż. Ugrupowanie Hołowni wygrywa w wyborach z PO

Najnowszy sondaż wykonany dla portalu wPolityce.pl przez pracownię Social Changes pokazuje, że jeżeli wybory parlamentarne odbyłyby się w Polsce w najbliższa niedzielę i brałaby w nich udział partia Szymona Hołownia, to zwyciężyłaby z Koalicją Obywatelską, stając się drugą siłą polityczną w Polsce.

Jeżeli wybory parlamentarne, w których wzięłaby udział ewentualna nowa partia Szymona Hołowni, odbyłyby się w najbliższą niedzielę, to na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 39 proc. respondentów biorących udział w badaniu Social Changes. Drugie miejsce należałoby do właśnie tego nowego ugrupowania Hołownii, które mogłoby liczyć na 23 proc. poparcia. Podium zamyka Koalicja Obywatelska, która zdobywa w sondażu 19 proc.

Na czwartym miejscu jest Konfederacja (9 proc.), potem Lewica (6 proc.) i PSL (3 proc.).

Przypomnijmy, że Szymon Hołownia, który zajął trzecie miejsce w pierwszej turze wyborów prezydenckich tworzy obecnie ruch obywatelski w formie stowarzyszenia, który nazwał Polska 2050.

kak/wPolityce.pl