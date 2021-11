Sondaż: PiS zdecydowanie wygrywa, ale ma poważne powody do zmartwień

Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu pracowni Estymator na zlecenie portalu dorzeczy.pl, wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość. Nie oznacza to jednak, że PiS ma powody do ogromnego optymizmu.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. PiS może liczyć na poparcie 35,3 proc. badanych. Wiąże się to jednak ze spadkiem o 2,3 proc. w stosunku do poprzedniego badania. Takie poparcie przełożyłoby się na 194 mandaty - aż o 41 mandatów mniej w porównaniu do aktualnego stanu posiadania.

Na drugim miejscu znajduje się skupiona wokół Platformy Obywatelskiej Koalicja Obywatelska z poparciem 23,8 proc. (spadek o 0,8 proc.).

Na trzecim miejscu znajduje się Polska 2050. Ruch Hołowni może liczyć na poparcie 15,8 proc. ankietowanych (wzrost o 3 proc.).

Czwarte miejsce zajmuje Konfederacja z poparciem 8,6 proc. Na piątej pozycji uplasowała się Lewica z poparciem rzędu 7,7 proc.

Do Sejmu dostałoby się także Polskie Stronnictwo Ludowe, na które głos chciałoby oddać 7,1 proc. badanych.

Frekwencja wyniosłaby 56 proc.

jkg/dorzeczy