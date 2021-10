Sondaż: Wygrana PiS i fatalny wynik PSL

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyłoby, uzyskując 37 proc. głosów. To mniej o jeden punkt procentowy poparcia w porównaniu do poprzedniej fali badań pracowni Social Changes.

Jeden punkt procentowy traci również Koalicja Obywatelska, na którą zagłosować chce 25 proc. badanych. Podium w sondażu przeprowadzonym dla portalu wpolityce.pl zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni. Może liczyć na poparcie 14 proc. Polaków (nie uległo zmianie od ostatniego badania).

Na czwartym miejscu uplasowała się Konfederacja z poparciem 11 proc. Polaków. Tu mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 2 punktów procentowych.

Jeden punkt, podobnie jak PiS i KO, traci Lewica. Cieszy się ona poparciem 7 proc. badanych.

Kukiz’15 ze wzrostem o jeden punkt procentowy może liczyć na poparcie 2 proc. Polaków. Poza Sejmem ląduje też PSL z fatalnym wynikiem – zaledwie 1 proc. To oznacza spadek o 1 punkt procentowy. Takim samym poparciem cieszy się Porozumienie Jarosława Gowina.

Według badania przeprowadzonego między 1 a 4 października, frekwencja w wyborach wyniosłaby 61 proc.

dam/wpolityce.pl