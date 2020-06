Śpiewak do Trzaskowskiego: Nie obietnice, a czyny!

Prezydent stolicy w swoim programie wyborczym mówi dużo o sprawiedliwości społecznej. Postanowił to sprawdzić aktywista miejski, Jan Śpiewak. Napisał: „Teraz jest moment, w którym należy powiedzieć politykom: sprawdzam. (…) Rafał Trzaskowski powiedział, że walka z wykluczeniem społecznym to jego program. Czy dotyczy to też ofiar dzikiej reprywatyzacji?”

Dodał, że: „Jakiś czas temu, zaprezentowaliśmy nasze postulaty wobec ratusza. Każdy można zrealizować od ręki. Niestety nie doczekaliśmy się odpowiedzi”.

Śpiewak zaapelował również: „Rządzących wzywamy do przyjęcia ustawy reprywatyzacyjnej, której pierwsze czytanie odbyło się tydzień temu. Zawsze można zwołać Sejm przed drugą turą wyborów prezydenckich. Nie można tej sprawy odkładać na później. Chcemy polityki, która służy dobru wspólnemu. Nie obietnice, czyny! Chcemy sprawiedliwości i końca dramatu lokatorów!”

ks/ Facebook/ Jan Śpiewak