Spotkanie G20. Zbojkotowano wystąpienie Rosjan!

W trakcie mającego miejsce w Waszyngtonie spotkania krajów G20 miał miejsce symboliczny protest przeciwko obecności Rosji w tym gremium. Wystąpienie Rosjan zostało zbojkotowane.

Sytuacja miała miejsce, gdy głos chcieli zabrać przedstawiciele Rosji. W tym momencie przedstawiciele Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Ukrainy demonstracyjnie opuścili salę posiedzeń.

Informację na ten temat przekazała wicepremier Kanady Chrystia Freeland, która kieruje również resortem finansów. Podkreśliła, że inwazja Rosji na Ukrainę to poważne zagrożenie dla światowej gospodarki. Dodała, że Rosja nie powinna być zapraszana ani brać udziału w tych spotkaniach.

Freeland zaznaczyła, że Kanada pracuje wspólnie z USA nad tym, aby reżim Putina zapłacił pełen koszt wywołanej prze siebie wojny.

The world’s democracies will not stand idly by in the face of continued Russian aggression and war crimes. Today Canada and a number of our democratic partners walked out of the G20 plenary when Russia sought to intervene. pic.twitter.com/J67gU810sO