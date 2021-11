Stanisław Janecki: Tusk obudził się z ręką w nocniku

Ostatni sondaż Social Changes dla wPolityce.pl wskazuje na ogromną przewagę PiS nad opozycją. Zjednoczona Prawica może liczyć na poparcie 41 proc. wyborców. Koalicja Obywatelska uplasowała się na drugim miejscu z wynikiem 23 proc. Przewagę tę komentowali goście „Salonu Dziennikarskiego” na antenie TVP Info.

Piotr Semka zwrócił uwagę, że podobnie do Borysa Budki, Donald Tusk nie potrafił pozbyć się retoryki opozycji totalnej nawet wobec zagrożenia ze Wschodu. Wskazał też uwagę na rzekome rozmowy Tuska z kanclerz Niemiec, które jednak nie były obserwowane przez media.

- „Być może kłamie, ale jeśli okaże się, że się spotykał, to sytuacja jest dola niego równie mało pochlebna, bo to oznacza, że niemieccy politycy jak Merkel, nie chcą się z nim publicznie spotykać”

- ocenił.

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP Jolanta Hajdasz wskazała na kompromitację opozycji w kontekście kryzysu na granicy.

- „Te nieodpowiedzialne zachowania opozycji, wypowiedzi, bierność Tuska, to pokazuje nam wszystko, co mogłoby się wydarzyć, gdyby oni byli u władzy, jak wielki byłby to kryzys. Polacy to widzą i wyciągną wnioski”

- oceniła.

Stanisław Janecki stwierdził natomiast, że Tusk „znalazł się z ręką w nocniku”.

- „Tusk miał wizję, że zostanie namiestnikiem Unii Europejskiej w Polsce. Jest ciąg działań, szkalowanie Polski na kolejnych sabatach w PE, ogromne naciski, by nie przyjmować KPO, by blokować Polsce środki. Tusk, który to koordynuje, wraca do Polski, by te trudności przełożyć na to, by dorwać się do władzy. Wybucha rzeczywisty konflikt, w którym zagrożona jest suwerenność i ci ludzie znajdują się z ręką w nocniku, łącznie z Tuskiem, bo stają po stronie przeciwnika”

- powiedział dziennikarz.

kak/wPolityce.pl