Stanisław Żaryn ujawnia: Zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa Polak pracował w warszawskim USC

Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zatrzymany przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Federacji Rosyjskiej polski obywatel pracował w Wydziale Archiwalnym Ksiąg Stanu Cywilnego w Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego miasta stołecznego Warszawy.

Do zatrzymania miało dojść 17 marca na terenie Warszawy. Podejrzewany o szpiegostwo mężczyzna posiadał dostęp do zbiorów Archiwum USC oraz do zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych i Archiwum Państwowego miasta stołecznego Warszawy. „Z uwagi na charakter dokumentacji gromadzonej we wskazanych jednostkach działalność podejrzanego stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego RP. Funkcjonariusze ABW dokonali szeregu przeszukań, w wyniku których zabezpieczono obszerny materiał dowodowy. Obecnie jest on poddawany analizom” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez rzecznika ministra Mariusza Kamińskiego.

Jak poinformował Stanisław Żaryn zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut z art. 130 § 2 k.k., a warszawski Sąd Rejonowy zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

ren/gov.pl, twitter