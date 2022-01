Stanowczy głos Beaty Szydło: Fit for 55 oznacza ubóstwo

W czasie dzisiejszego posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Praw Socjalnych Parlamentu Europejskiego głos zabrała europoseł Beata Szydło, która w stanowczych słowach przestrzegła przed realizacją pakietu klimatycznego Fit for 55. Była premier podkreśliła, że wprowadzenie go w życie pociągnie za sobą ubóstwo Europejczyków.

„Fit for 55” to zaprezentowany w lipcu przez Komisję Europejską pakiet zmian legislacyjnych, dzięki którym w Unii Europejskiej do 2030 roku ma zostać ograniczona emisja gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w porównaniu z rokiem 1990. Eksperci wskazują, że realizacja tego programu będzie wiązać się z ogromnymi kosztami, które poniosą Europejczycy. Według opublikowanych przez „Dziennik Gazetę Prawną” analiz ekspertów z banku Pekao, wprowadzenie projektu w życie będzie kosztowało Polskę 2,4 bln zł do 2030 roku.

- „W dobie pandemii i rosnących cen energii UE nie może sobie pozwolić na niebezpieczny eksperyment w postaci programu FitFor55”

- mówiła w czasie debaty nt. kondycji europejskiej gospodarki europoseł Beata Szydło.

- „Sprowadzi na Europejczyków ubóstwo”

- dodała.

Wskazała, że czas pandemii „to nie jest czas na wprowadzenie eksperymentu, który może doprowadzić do wykluczenia energetycznego”.

kak/PAP, Twitter, wPolityce.pl