Stany Zjednoczone przejrzały na oczy, ale przeciąganie liny z Rosją trwa. Czy pęknie?

- Pomoc dla Ukrainy jest droga, ale ma fundamentalne znaczenie, bo ugięcie się wobec rosyjskiej agresji byłoby bardziej kosztowne – powiedział w Kongresie USA prezydent Joe Biden, wnosząc o przyznanie specjalnego budżetu na pomoc dla Ukrainy w jej wojnie obronnej przeciwko Rosji.

- To już nie przelewki. Wycofana do niedawna Ameryka przejrzała na oczy. Oddanie Rosjanom teatru wojennego na Ukrainie może przynieść katastrofalne skutki nie tylko dla Europy ale całego świata – czytamy na portalu Telewizja Republika w tekście pt. „I Biden to wie i Putin to wie. Trwa przeciąganie liny. Wybuchnie III wojna?”

Prezydent USA wnioskował w Kongresie USA o przyznanie 33 mld dolarów pomocy dla Ukrainy, czego ogromna część ma zostać przeznaczona na wsparcie wojskowe oraz wzmocnienie potencjału militarnego krajów sąsiednich.

Biały Dom szacuje, że wnioskowana przez prezydenta Bidena suma powinna wystarczyć na około pięć miesięcy.

Jak podaje Associated Press, „ponad 20 mld dol. ma być wyasygnowane na wsparcie wojskowe dla Kijowa, 8,5 mld dol. to pomoc dla rządu i gospodarki Ukrainy, a kolejne 3 mld dol. przeznaczone będzie na żywność i pomoc humanitarną”.

Joe Biden podkreślił też ponownie, że taka pomoc dla Ukrainy nie oznacza, że Stany Zjednoczone atakują Rosję, ale stanowi ona jedynie pomoc dla Ukrainy w jej walce obronnej przeciwko rosyjskiej agresji.

mp/pap/teleziwja republika