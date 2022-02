Stylowe bluzy męskie – poznaj sportowe modele Lancerto

Na co dzień, kiedy nie musimy chodzić w bardzo formalnym stroju, stawiamy przede wszystkim na komfort i wygodę. Kiedy spotykamy się z przyjaciółmi, jedziemy na wycieczkę lub na wakacje, jednym z ulubionych ubrań jest bluza. Czy to znaczy, że pasuje tylko do sportowych stylizacji? Niekoniecznie. Jeśli spojrzymy na bluzy Lancerto, łatwo znajdziemy takie, które pomogą uzyskać bardzo modne zestawienie.

O swój wizerunek powinniśmy dbać w każdych okolicznościach, nawet wtedy, kiedy czeka nas niezobowiązujące wyjście. Na szczęście bluzy męskiemogą być nie tylko wygodne, ale i bardzo stylowe. Ponieważ bluzy bardzo się między sobą różnią, najlepiej mieć więcej niż jeden model.

Bluzy męskie od Lancerto – co mamy do wyboru?

W bluzach chodzą mężczyźni w różnym wieku i o różnej posturze. Oferta na bluzy Lancerto jest tak przemyślana, by każdy mógł znaleźć idealny dla siebie model. To wygodne ubrania, które bez zwątpienia będziemy włączać w wiele stylizacji. Do wyboru są bluzy z kapturem i bez, wkładane przez głowę i zapinane na zamek. Jedne są utrzymane w prostej formie bez dodatkowych zdobień, inne z kolei mają większy młodzieżowy nadruk. Postawić można na model ciemniejszy, który optycznie wyszczupli sylwetkę, albo na taki, który poprzez grafikę i energetyczną barwę będzie jednym z ważniejszych elementów stylizacji streetwearowej.

Istotną kwestią jest jakość. Lancerto jest marką znaną z produkcji ubrań wysokiej jakości i dbałości o wszystkie detale. Bluzy męskie, jakie nam proponuje, są w większości wykonane z bawełny i odporne na peelingowanie.

Przykładowe stylizacje z bluzami

Bluzy najczęściej kojarzą się ze sportem i aktywnością fizyczną, więc zacznijmy od takiej propozycji. Do bluzy wystarczy dodać T-shirt i spodnie dresowe męskie. To dobra opcja, kiedy wybieramy się na jogging, siłownię lub zamierzamy odpocząć w domu. Kiedy zamierzamy wyjść na miasto, spodnie dresowe możemy zamienić na jeansy, joggery bądź spodnie typu baggy. Na bluzę możemy założyć kurtkę. Szczególnie dobrze będzie prezentować się ramoneska i kurtka skórzana, ale dużą popularnością w ostatnich latach cieszą się też bomberki. Na stopy włóżmy sneakersy albo tenisówki. Jeśli chcemy naszej stylizacji nadać nieco rockowego charakteru, załóżmy czarne spodnie, mogą być z dziurami. Tradycyjne sportowe buty zamieńmy na glany.

Ciekawym, choć nie dla wszystkim oczywistym połączeniem jest założenie na bluzę casualowej marynarki. To wyjątkowo modna i efektowna stylizacja, która sprawdzi się podczas wielu wyjść. Jeżeli jesteśmy fanami oryginalnych stylizacji, to może spodoba nam się połączenie joggerów, pikowanej kamizelki i bluzy z kapturem. Możemy się tak ubrać na przykład na ognisko bądź wieczorny spacer.

Jesienią i zimą, kiedy cienkie ubrania zamieniamy na coś grubszego, bluzę załóżmy pod kurtkę pikowaną albo płaszcz. W pierwszym przypadku uzyskamy typowo casualową stylizację, w drugim natomiast, kiedy łączyły bluzę, jeansy i płaszcz, będziemy wyglądać elegancko i z klasą.