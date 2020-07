SW do Konfederacji: Chcecie świętować stulecie Bitwy Warszawskiej w tęczowych barwach?

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca wystąpiło z apelem do młodych wyborców Konfederacji. Podkreślają w nim, że w najbliższych wyborach prezydenckich wybierzemy pomiędzy skrętem w lewo i przyłączeniem się do neomarksistowskiego eksperymentu, co proponuje nam Rafał Trzaskowski; albo pozostaniemy na drodze wzmacniania suwerennego kraju.

- „My, członkowie niepodległościowego antykomunistycznego podziemia, w latach osiemdziesiątych działający w szeregach organizacji Solidarność Walcząca, zwracamy się z gorącym apelem do młodych wyborców Konfederacji Wolność i Niepodległość: weźcie czynny udział w niedzielnych wyborach” – piszą członkowie Solidarności Walczącej.

W swoim apelu podkreślają, że towarzyszą im obawy o przyszłość Polski:

- „Dużą część swojego życia, często drogo za to płacąc, poświęciliśmy walce z komunistycznym systemem, w tym walce o wolne wybory! Dziś z wielkim niepokojem obserwujemy odradzanie się systemu komunistycznego w nowej formie. Liberalno-lewicowa rewolucja, która ogarnia kraje Zachodu, ma charakter jawnie neomarksistowski. Jej ideologowie wprost odwołują się do Marksa. W rewolucji tej widzimy coraz więcej cech komunistycznego totalitaryzmu: terror jedynie słusznych poglądów, wyrzucanie inaczej myślących z pracy, strach ludzi przed powiedzeniem, co naprawdę myślą – to zupełnie oczywiste przejawy likwidacji wolności słowa i niszczenia demokracji, które my znamy z własnego doświadczenia. Rewolucję tę łączy też z komunizmem: podważanie zasad cywilizacji łacińskiej, deprecjonowanie rodziny, promowanie relatywizmu, aborcji i niemoralnych postaw” – czytamy.

- „Przed nami wybory, które mogą zadecydować na lata o drodze, którą pójdzie Polska. Wybieramy albo skręt w lewo, który gwarantuje nam Rafał Trzaskowski, przyłączenie się do neomarksistowskiego eksperymentu, albo pozostanie na przeciwnej drodze wzmacniania suwerenności kraju i tradycyjnych wartości patriotycznych i konserwatywnych. Można mieć różne pretensje i zarzuty do prezydentury Andrzeja Dudy, ale nie ulega żadnej wątpliwości, że zgoda na wybór Trzaskowskiego oznacza olbrzymie cofnięcie się na drodze do Polski w pełni wolnej i niepodległej oraz realne ryzyko wchłonięcia Polski przez kolejny lewicowy eksperyment” – dodano w apelu.

Solidarność Walcząca podkreśla, że w obecnej sytuacji nie wolno pozostawać biernym:

- „Wstrzymanie się od głosu to głos oddany na kandydata, który przywrócił w Warszawie ulicę Armii Ludowej, który zdjął tablice z nazwiskami wielkich polskich patriotów, który otacza się ciemnymi postaciami ze zbrodniczą komunistyczną przeszłością, który bierze udział w marszach równości” – przekonują.

Sygnatariusze apelu zwracają uwagę, że to właśnie głosy młodych wyborców Konfederacji, jeżeli ulegną „niemądrej” narracji partii o „równym dystansie do oby kandydatów”, mogą zadecydować o tym, że „stulecie Bitwy Warszawskiej Polska świętować będzie w różowych i tęczowych barwach z lewicowym prezydentem na trybunie”.

Dlatego zwracają się z prośbą:

- „Młodzi Przyjaciele! Nie pozwólmy na to! My starzy prosimy Was młodych: Weźcie wszyscy udział w drugiej turze wyborów prezydenckich i dokonajcie wyboru, który oddali zagrożenia dla polskiej niepodległości, wolności oraz narodowej tożsamości. Potwierdźmy, że jako naród zasłużyliśmy na Cud nad Wisłą!”.

kak/tvp.info.pl