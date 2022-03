Świat nakłada sankcje na Rosję a polski selekcjoner powołuje piłkarzy z ligi rosyjskiej

Ogromne kontrowersje wywołało powołanie dziś na kluczowy, barażowy mecz o mundial ze Szwecją przez nowego selekcjonera polskiej reprezentacji Czesława Michniewicza, występujących na co dzień w Moskwie a więc tym samym wspierających własnymi podatkami reżim Putina – Macieja Rybusa i Sebastiana Szymańskiego.

Urodzony na Białorusi Czesław Michniewicz zadbał o to, by przed jego debiutanckim meczem w roli selekcjonera polskiej reprezentacji podgrzać wokół niej atmosferę na polu pozasportowym. Wysyłając powołania na decydujący o udziale w katarskim mundialu chorzowski mecz ze Szwecją występującym w moskiewskich: Lokomotiwie i Dynamie polskim piłkarzom, musiał liczyć się z tym, że momentalnie stanie się to przedmiotem ogromnych kontrowersji, które przecież w tak ważnym sportowo momencie naszej narodowej kadrze chyba nie są do niczego potrzebne.

„Moment historii szczególny. Dla mnie jeśli chcesz sobie zarabiać rosyjskie pieniądze, to zarabiaj. Twoje życie, twoja przyszłość, twój budżet. Ale nie reprezentuj kraju na arenie międzynarodowej. Dziś reprezentowanie Polski nie idzie w parze z napychaniem portfela w Moskwie” – skomentował całą sprawę popularny dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski, prywatnie zresztą bliski przyjaciel Czesława Michniewicza.

Teraz z presją pytań o własną grę w lidze rosyjskiej będą też musieli zapewne zmierzyć się podczas zgrupowania kadry sami piłkarze – Maciej Rybus, którego żona jest Rosjanką, a dzieci posiadają rosyjskie obywatelstwo oraz Sebastian Szymański.

Przypomnijmy, że inny reprezentant Polski, również występujący wcześniej w lidze rosyjskiej Grzegorz Krychowiak, po napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę, zrezygnował z występów w Krasnodarze i przeszedł do greckiego AEK Ateny. Umożliwiło mu to specjalne okienko transferowe uruchomione przez międzynarodową federację piłkarską, z którego jednak nie zechcieli skorzystać wspomniani Rybus i Szymański, podobnie zresztą jak występujący w Jekaterynburgu Rafał Augustyniak, który jednak powołania do kadry na mecz ze Szwecją nie otrzymał.

