Szczerski: W sprawie Białorusi Rada Bezpieczeństwa ONZ wsparła Polskę szybciej niż Unia Europejska

Stały Przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku Krzysztof Szczerski powiedział, że w sprawie działań białoruskiego reżimu na granicy z Polską „nasze zabiegi” na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ „były szybsze i dały efekt szybszy niż na poziomie Unii Europejskiej”.

„To była bardzo zaangażowana dyskusja o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wypowiedziały się wszystkie państwa członkowskie. Zdania były różne, bo zdajmy sobie sprawę z realiów geopolitycznych, ale ważne jest to, że po zaangażowanej dyskusji kraje zachodnie wydały to bardzo mocne, wspólne oświadczenie” – oznajmił Szczerski na antenie radiowej Jedynki.

Ambasador RP przy ONZ wyraził też zadowolenie, że efektem spotkania członków Rady ONZ jest „wreszcie wezwanie do Białorusi, żeby zapewniła dostęp humanitarny do tych ludzi”. Dodał też, że „w Polsce to zdanie często dziś się pojawia, ale rzadko pojawia się, że adresem apelu jest Białoruś, bo ona blokuje pomoc. Wszyscy chcemy im pomóc”.

ren/Polskie Radio Program 1