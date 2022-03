Szczyt w Wersalu. Premier Ukrainy dziękuje Mateuszowi Morawieckiemu

W czwartek i w piątek przywódcy państw UE rozmawiali w Wersalu o pomocy dla Ukrainy i sankcjach przeciw Rosji. Za „stanowcze wsparcie” Ukrainy w czasie szczytu podziękował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu premier Ukrainy Denys Szmyhal.

- „Serdecznie dziękuję Mateuszowi Morawieckiemu za stanowcze wsparcie Ukrainy podczas Szczytu w Wersalu. Wkład Polski jest nie do przecenienia: przyjmuje Ukraińców, niesie pomoc humanitarną, organizuje korytarze na granicy. Wspólnie pracujemy nad Planem Marshalla' dla Ukrainy!”

- napisał Denys Szmyhal na Twitterze.

Nieformalny szczyt UE zakończył się przyjęciem „deklaracji wersalskiej”, która ma być odpowiedzią Unii na wojnę na Ukrainie i jej skutki dla wspólnoty. Przewiduje ona uniezależnianie się od rosyjskich surowców, dodatkowe inwestycje w obronność i przeznaczenie środków na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

- „Z przyjętych zapisów deklaracji jasno wynika, że wszyscy zgadzamy się z tym, żeby Ukraina przystąpiła do UE. Ważne jest też zdanie, które znalazło się w deklaracji, które wskazuje na to, że chcemy wspierać Ukrainę w jej wysiłkach, aby przyłączyła się do naszej Europy”

- mówił po spotkaniu przywódców premier Mateusz Morawiecki.

kak/PAP