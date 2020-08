Szef MSZ Litwy: Cichanouska jest bezpieczna. Przebywa na Litwie

Główna rywalka Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich i liderka opozycji na Białorusi Swietłana Cichanouska wyjechała z kraju. Poinformował o tym szef MSZ Litwy Linas Linkevicius.

„Swiatłana Cichanouska jest bezpieczna na Litwie”

- podał szef litewskiego resortu spraw zagranicznych na twitterze.

Wczoraj wieczorem sztab wyborczy Cichanouskiej informował, że nie wie, gdzie polityk się znajduje. Wcześniej udała się ona do CKW w celu zaskarżenia wyniku wyborów.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0