Szef NATO: Łukaszenka postępuje nieludzko. Rosja zdolna do użycia siły militarnej

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją na granicy między Polską i Białorusią” – powiedział szef NATO Jens Stoltenberg. Potępił też postępowanie Aleksandra Łukaszenki i wyraził solidarność z Polską.

„Rada Atlantycka wydała mocną deklarację, potępiającą reżim Łukaszenki za wykorzystanie niewinnych i słabych osób jako narzędzi do taktyk hybrydowych, mających na celu wywieranie presji na kraje sąsiadujące”. – stwierdził Stoltenberg w wywiadzie udzielonym włoskiemu dziennikowi „Corriere della Sera”.

„To jest cyniczne i nieludzkie” – skomentował postępowanie białoruskiego dyktatora Stoltenberg i zadeklarował: „Wyrażamy solidarność z Polską i ze wszystkimi zaangażowanymi w to członkami NATO”.

Natomiast w kontekście działań Rosji na arenie wschodnioeuropejskiej przywódca Paktu Północnoatlantyckiego oznajmił: „Nie spekuluję na temat rosyjskich intencji, ale wiem, że Rosja zdolna jest do tego - i to pokazała - by użyć siły militarnej przeciwko sąsiadom. To stało się w Gruzji w 2008 roku, na Krymie i przeciwko Ukrainie w 2014 r. i trwa przy wsparciu Rosji dla separatystów w Donbasie”.

ren/PAP