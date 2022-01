Szef niemieckiej marynarki: Niemcy potrzebują Putina

Portal Hindustian Times cytuje szokujące słowa szefa niemieckiej marynarki wojennej, który przebywa z wizytą w Indiach. Wiceadmirał Kay-Achim Schönbach w czasie sesji think tanku Institute for Defence Studies and Analyses stwierdził, że Niemcy „potrzebują Putina”.

Schönbach był pytany o kwestię rozszerzania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Stwierdził, że do NATO może przystąpić suwerenny kraj, który spełnia wymagania. Tych jego zdaniem nie spełnia Ukraina.

- „Ukraina nie może spełnić wymagań, ponieważ jest okupowana w regionie Donbasu przez rosyjską armię lub to, co nazywają milicjami”

- powiedział dowódca.

W czasie swojego wystąpienia inspektor niemieckiej marynarki wojennej przekonywał, że Rosja nie planuje okupacji pozostałej części Ukrainy. Jego zdaniem Putin jedynie wywołuje presję, aby podzielić Unię Europejską.

- „Ale to, czego on (Putin) chce naprawdę, to szacunek. Mój boże, to przecież niski koszt lub nawet żaden”

- stwierdził.

- „Nie widzę problemu, jeśli by mnie o to poproszono, by okazać mu (Putinowi) szacunek, którego naprawdę żąda i na który prawdopodobnie również zasługuje”

- dodał.

Podkreślił też, że Rosja jest „ważnym krajem”, którego potrzebują Niemcy i Indie.

- „Potrzebujemy Rosji przeciwko Chinom”

- zaznaczył.

Przekonywał, że trzeba utrzymać dobre relacje z Rosją, aby trzymać Putina z dala od chińskich wpływów.

kak/hindustantimes.com, tvp.info.pl