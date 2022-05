Szef ukraińskiego wywiadu: Wyłącznie siłą odzyskamy wszystkie utracone terytoria

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kyryło Budanow wyraził przekonanie, że Ukraińcy odzyskają wszystkie odebrane im przez rosyjskich okupantów terytoria oraz że mogą to osiągnąć tylko i wyłącznie metodą siłową.

„Nie znam żadnych granic poza granicami z 1991 roku” – powiedział gen. Budanow w wywiadzie udzielonym „Wall Streete Journal” i dodał: „Odzyskamy wszystkie tymczasowo utracone terytoria. Dokonamy tego siłą, wyłącznie siłą, ponieważ nie ma innego sposobu”.

Kyryło Budanow powiedział też, że Ukraina posiada „dużą sieć agentów w Rosji”. „Znamy poczynania prezydenta Władimira Putina, a także wysokiej rangi rosyjskich dowódców. Wywiad USA podzielił się z nami szczegółowymi informacjami na temat planów inwazji Rosji przed rozpoczęciem wojny. Ukraina ma również szczegółowy dostęp do narad prowadzonych w Moskwie, dzięki własnym źródłom” – oznajmił szef ukraińskiego wywiadu.

Zdaniem gen. Budanowa Rosja ma środki, by walczyć przynajmniej do końca roku. „Ta wojna jest jednak strategiczną porażką Rosji i jej przywódcy Putina. On jest w ślepym zaułku. Nie może zatrzymać wojny i nie może jej wygrać. Nie może wygrać z obiektywnych przyczyn. A żeby ją zatrzymać, musiałby przyznać, że Rosja wcale nie jest tak silnym i wielkim państwem, jak chciał ją przedstawiać” – podsumował Budanow.

