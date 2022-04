Szef ukraińskiej dyplomacji: Świat jest nam winien dotrzymania gwarancji bezpieczeństwa

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba przypomniał, że po tym, jak 18 lat temu, Ukraina dobrowolnie zrzekła się i wyzbyła posiadanego potencjału atomowego oraz miana trzeciej nuklearnej potęgi globu, świat musi teraz dotrzymać złożonych wówczas temu krajowi gwarancji bezpieczeństwa.

„Ukraina zrezygnowała z broni jądrowej w imię pokoju na świecie. Pukaliśmy wtedy do drzwi NATO, ale one nigdy się nie otworzyły. Próżnia bezpieczeństwa doprowadziła do rosyjskiej agresji” – napisał w mediach społecznościowych szef ukraińskiej dyplomacji.

Dmytro Kułeba skonstatował, że „świat jest winien Ukrainie bezpieczeństwo” i dodał: „Prosimy państwa, aby zdecydowały, jakie gwarancje bezpieczeństwa są gotowe udzielić”.

Ukraina pozbyła się swego trzeciego co do wielkości arsenału nuklearnego na świecie w zamian za gwarancje bezpieczeństwa, zapisane w Memorandum Budapeszteńskim podpisanym w 1994 roku przez Stany Zjednoczone, Rosję i Wielką Brytanię.

ren/twitter