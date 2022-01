Szefowa resortu finansów USA: Jesteśmy gotowi nałożyć sankcje na Rosję

Stany Zjednoczone zapewniają o gotowości do nałożenia poważnych sankcji na Rosję, jeśli dojdzie do ataku na Ukrainę. Powiedziała o tym szefowa resortu finansów USA.

Janet Yellen podkreśliła, że Departament Skarbu USA jest gotów do tak poważnych kroków, a wszelkie instrumenty nacisku na Rosję mogą byż bezzwłocznie wykorzystane.

W rozmowie ze stacją CNBC podkreśliła:

„Prezydent Joe Biden zapowiedział, że nałożymy poważne restrykcje na Rosję, jeśli ta dokona inwazji na Ukrainę”.

Polityk nie odniosła się jednak wprost do wczorajszych wypowiedzi Joe Bidena, które padły na konferencji prasowej. Po nich pojawiły się wątpliwości co do realnej reakcji USA na ewentualną agresję ze strony Rosji.



dam/PAP,Fronda.pl