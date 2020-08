Szok! Posłanki lewicy z tęczową flagą prze ZN w obronie aktywistów profanujących pomniki

W ostatnim czasie doszło do profanacji polskich symboli narodowych oraz obrazy uczuć religijnych wielu Polaków poprzez zaczepienie flagi LGBT do figury Chrystusa Króla „Sursum corda” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

We wtorek policja zatrzymała sprawców profanacji działaczy LGBT.

Warszawska policja na Twitterze napisała:

- W związku z obrazą uczuć religijnych i znieważeniem warszawskich pomników, stołeczni policjanci do sprawy zatrzymali pierwsze osoby podejrzane. Trafiły one do policyjnego aresztu. Czynności trwają. Zatrzymanie pozostałych to jedynie kwestia czasu

Oraz:

- Stołeczni policjanci kontynuują sprawę związaną z obrazą uczuć religijnych i znieważeniem warszawskich pomników w tym pomnika Chrystusa przy Bazylice Świętego Krzyża. Do sprawy zatrzymano trzecią osobę. Dzisiaj planowane są dalsze czynności

Udzielanie poparcia dla dewiacji oraz wpieranie osób, które obrażają uczucia religijne i narodowe innych Polaków przez posłanki lewicy jest nie do pojęcia i nie do zaakceptowania.

Chwilę przed Zgromadzeniem Narodowym! 🇵🇱 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/yRx54S9wtX — Paulina Matysiak (@PolaMatysiak) August 6, 2020

mp/dorzeczy.pl/tvn24