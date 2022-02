Szokujące! Mężczyzna rzucał 3-letnim synem o podłogę

Sąd w Kozienicach zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla ojca 3-latka, który miał rzucać synem o ścianę i podłogę. Trwa posiedzenie ws. aresztu dla matki dziecka.

Wczoraj Prokuratura Rejonowa w Kozienicach postawiła 25-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa i znęcania się nad dzieckiem. Matka chłopca usłyszała zarzut pomocnictwa do usiłowania zabójstwa i narażania dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Śledczy wskazują, że 3-letni chłopiec był rzucany o ścianę i podłogę. W stanie krytycznym dziecko trafiło we wtorek do szpitala w Radomiu. Miało obrażenia i krwiaka głowy. Ojciec 3-letniego Kuby nie przyznał się do winy. Matka natomiast przyznała, że nie podjęła żadnych działań w związku z agresją męża.

Rzeczniczka Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Karolina Gajewska poinformowała dziś, że stan dziecka wciąż jest krytyczny.

