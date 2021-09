Tadeusz Cymański na urodzinach Mazurka. Z. Ziobro: Nie mam do niego pretensji

Urodziny Roberta Mazurka, na których pojawili się także politycy, to jeden z głównych tematów minionego tygodnia. Donald Tusk wezwał po tym do siebie na dywanik Borysa Budkę i Tomasza Siemoniaka w kwestii „[…] niezachowania należytych standardów, jakich oczekuje się od wiceprzewodniczących PO”. Inaczej do sprawy podchodzi Zbigniew Ziobro.

Szef Solidarnej Polski został zapytany o to, czy wyciągnie konsekwencje wobec posła Tadeusza Cymańskiego. On również pojawił się na wspomnianej imprezie. Widzieliśmy go na zdjęciach, które opublikował „Fakt”.

W rozmowie na antenie RMF FM Ziobro stwierdził:

„To dobry człowiek z natury i chciałby, żeby wszyscy ludzie byli dobrzy i dlatego czasami błądzi. Ale czy tutaj zbłądził? Nie, myślę, że to jest jego natura i ja nie mam do niego pretensji”.

Ostro skrytykował też Donalda Tuska, który nie chce, by Polska zmierzała ku normalności i zależy mu na agresji oraz wojnie, bo na tym chce budować swoją pozycję. Zdjęcia z urodzin dziennikarza, zdaniem lidera Solidarnej Polski, psują tę narrację.

dam/RMF FM