Tajemnicze zabójstwo dwóch chłopców. Oskarżono niewinne osoby?

Tajemnicze zabójstwa dwóch chłopców, poszlakowe śledztwo i kontrowersyjne wyroki dożywocia. Jak doszło do oskarżenia 19-letniego Krzysztofa Kaczmarczyka oraz jego 21-letniego kolegi Marcina Chmielewskiego o brutalne morderstwa? Dlaczego młodzi mężczyźni zostali skazani na podstawie zmieniających się wyjaśnień pozostałych skazanych? Jaki mógł być motyw zbrodni? Kim był świadek incognito i jaką rolę odegrały w śledztwie jego zeznania? Co ujawniła nam matka zamordowanych braci? Jak to możliwe, że nagranie, w którym główny świadek oskarżenia przyznaje się, że kłamał ws. winy skazanych na dożywocie mężczyzn, nie jest według sądu nowym dowodem obligującym organa ścigania do wznowienia postępowania w tej zagadkowej sprawie? Nowy „Magazyn śledczy Anity Gargas" w czwartek o 22:35 w TVP1.