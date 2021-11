Tajemniczy mężczyzna wydawał polecenia podczas ataku na polską granicę w Kuźnicy

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn ujawnił, że podczas niedawnego ataku z białoruskiej strony na polską granicę w Kuźnicy, zachowanie jednego z mężczyzn wzbudziło szczególne zainteresowanie polskich funkcjonariuszy.

„W czasie ostatniego ataku prowadzonego przez cudzoziemców i służby białoruskie w okolicach przejścia granicznego Bruzgi jeden mężczyzna zwrócił uwagę polskich funkcjonariuszy” - napisał w mediach społecznościowych rzecznik ministra Mariusza Kamińskiego.

„Zachowywał się jak przysłany do nadzorowania działań, wydawał polecenia, kontrolował. Wszystko wskazuje na to, że jest to osoba powiązana ze strukturami państwowymi Białorusi” - skonstatował Stanisław Żaryn.

Zachowywał się jak przysłany do nadzorowania działań, wydawał polecenia, kontrolował.



Wszystko wskazuje na to, że jest to osoba powiązana ze strukturami państwowymi Białorusi. 2/2 pic.twitter.com/2WpKwgMRxY — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 18, 2021

ren/twitter