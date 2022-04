Tajwan wyciąga wnioski z wojny na Ukrainie i zamierza zainwestować w drony

Sukcesy ukraińskiej armii w zastosowaniu dronów w czasie wojny z Rosją są przykładem nie tylko dla Polski. Prezydent Tajwanu – Tsai Ing-wen – powiedziała, że jej rząd uważanie przygląda się, jak Ukraińcy stosują drony, i że zamierza zainwestować w rozwój i produkcję tego typu urządzeń: „Niezależnie, czy będzie to dla użytku wojskowego, czy cywilnego, jest pilną koniecznością byśmy przyspieszyli rozwój dronów, gdyż będzie to ważna kwestia dla następnego pokolenia”.

Czerpiąc przykład z Ukrainy, Tsai Ing-wen ma na uwadze przewagę Tajwanu w przypadku potencjalnej chińskiej inwazji. Swoje uwagi wygłosiła w niedzielę w czasie wizyty w miejscu sugerowanej placówki badawczej zajmującej się sztuczną inteligencją i technologią dronów. Prezydent Tajwanu przedstawiła plan współpracy lokalnych producentów działających na polu robotyki i lotnictwa z Narodowym Instytutem Nauki i Techniki Chung-Shan w celu opracowania dronów wojskowych. Do tej pory instytut skonstruował dwa drony zwiadowcze i dwa bojowe, ale nie zostały jeszcze one zamówione do produkcji.

Z kolei Chiu Kuo-cheng, minister obrony Tajwanu, poinformował o stworzeniu grupy roboczej, która studiuje taktykę ukraińską i czerpie informacje od zagranicznych rządów. Minister był ostrożny w wyciąganiu „pochopnych” wniosków, ale podkreślił znaczenie toczących się dyskusji dla przygotowania się do wojny.

Choć chińscy analitycy są sceptyczni co do możliwej przewagi Tajwanu nad armią ChRL, to specjaliści zwracają uwagę na geograficzną przewagę wyspy, jeśli chodzi o obronę. RAND Corporation opublikowała analizę, zgodnie z którą „Tajwan mógłby odnieść korzyść z siatki kilku tysięcy nakierowanych dronów z nakładającymi się polami widzenia, powiązanych razem zmilitaryzowaną wersją bezprzewodowego łączenia 5G”.

Jak pisze John Hayward z „Breitbart”: „Propozycja RAND nie wymaga nowej technologii, a drony byłyby małe i niedrogie, przytłaczając chińskie siły inwazyjne tak wieloma małymi celami, że zestrzeliwanie ich byłoby niemożliwe”.

Inne proponowane rozwiązania to „samobójcze drony”, których zadaniem byłoby wyszukiwanie i niszczenie systemów radarowych ChRL, oraz drony przechwytujące, których zadaniem byłoby odciążenie sił lotniczych Tajwanu w przypadku naruszania przestrzeni powietrznej przez samoloty komunistycznych Chin.

jjf/breitbart.com