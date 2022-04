Tak ukraińskie matki chcą ratować swoje dzieci w przypadku władnej śmierci

"Ukraińskie matki zapisują na ciałach swoich dzieci kontakty rodzinne na wypadek, gdyby zostały zabite, a dziecko przeżyło" — czytamy w wpisie dziennikarka "The Kyiv Independent" Anastasji Lapatiny na Twitterze.

Dziennikarka załącza też zdjęcie 3-letniej dziewczynki z Kijowa, której matka napisała na plecach numery telefonów bliskich, do których należy się zwrócić, żeby mogli się zaopiekować dziewczynką na wypadek śmierci matki.

Na plecach matka dziecka napisała długopisem imię i nazwisko dziewczynki, datę urodzenia oraz numery telefonów do osób, do których należy się zwrócić o pomoc.

Na Ukrainie od początku rosyjskiej agresji zginęło 148 ukraińskich dzieci, a 232 zostały ranne — poinformowała w czwartek na Telegramie rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denysowa. ONZ z kolei informuje, że ponad 2 miliony ukraińskich dzieci zostało zmuszonych do ucieczki z kraju.

Ukrainian mothers are writing their family contacts on the bodies of their children in case they get killed and the child survives. And Europe is still discussing gas. pic.twitter.com/sK26wnBOWj