Tak wyglądał wybuch ,,Moskwy’’! Zobacz debiut ukraińskich pocisków Neptun

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało dziś o pożarze na słynnym krążowniku rakietowym Moskwa. Wedle Rosjan doszło do detonacji amunicji, ale nieznana jest jeszcze przyczyna. Ukraina wskazuje natomiast, że jej siły zbrojne zaatakowały Moskwę rakietami Neptun. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym zarejestrowano moment wybuchu.

Duma Floty Czarnomorskiej została trafiona pociskami Neptun, które na wyposażenie sił zbrojnych Ukrainy trafiły w marcu 2021 roku. Można je wystrzelić zarówno z przybrzeżnych zestawów rakietowych, okrętów, jak i samolotów.

Вот момент удара / here is how it was pic.twitter.com/yXYhqHeH5v