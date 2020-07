Tarczyński do PO: To co robiliście to była gangsterka polityczna

Na antenie TVP Info europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński wyjaśniał Platformie Obywatelskie dlaczego przegrali ostatnie wybory prezydenckie oraz wiele poprzednich. Tarczyński w programie ,,Woronicza 17” poruszył też sprawę nieważnych głosów w wyborach. Polityk przypomniał też, że w wyborach samorządowych w 2014 roku, gdy rządziła PO było więcej głosów nieważnych niż teraz w wyborach prezydenckich.

Dominik Tarczyński na antenie TVP Info omówił sprawę ostatnich wyborów na prezydenta RP i zwrócił się m.in. do Platformy Obywatelskiej:

,,To, co robiliście za rządów PO-PSL to była gangsterka polityczna, dlatego przegraliście wybory, nie tylko ostatnie prezydenckie, ale przegraliście siódme wybory z rzędu. Siódme przegrane przez was wybory pokazują, że Polacy was nie chcą”.

Po mocnych wypowiedziach w stronę polityków opozycji europoseł PiS wypomniał polityko PO, że mało pracują i to ma być powodem ich braku sukcesu w kolejnych już wyborach.

Dominik Tarczyński przywołał też głośną sprawę z Opatowa. Tam starosta związany z PO miał zmuszać ludzi do głosowania. Najbardziej bulwersująca jest jednak inna kwestia. Według europosła PiS ponad 90-letnia chora kobieta z wózkiem została wniesiona do autokaru i zawieziona na wyboru w Opatowie. Jak tłumaczył na antenie polityk PiS kobieta musiała zagłosować, ponieważ jej syn pracował w szkole podległej waszemu staroście

Rr, tvp info