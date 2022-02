Teksas. Dzięki nowej ustawie proceder aborcyjny zmalał o 60 proc.

„Ustawa zakazująca aborcji od momentu, kiedy można usłyszeć bicie serca dziecka obowiązuje w Texasie już 5 miesięcy. Opublikowane dane pokazały, że liczba zabijanych dzieci w tym stanie spadła o prawie 60%.” – poinformowała aktywistka pro-life Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.

„To duży krok w dobrą stronę. Uśmiercane nie powinno być ani jedno dziecko” – skomentowała w mediach społecznościowych efekty teksańskiej ustawy Korzekwa-Kaliszuk.

„W 2021 roku od stycznia do sierpnia zabijano w Texasie średnio 4958 dzieci miesięcznie. We wrześniu, pierwszym miesiącu obowiązywania nowej ustawy, zabito 2197 dzieci. To ciągle o 2197 za dużo. Niemniej znaczący spadek liczby aborcji jest zauważalny” – napisała była dyrektor organizacji CitizenGO w Polsce.

„Warto dodać, że Texas uchwalił w 2021 r. także ustawę całkowicie delegalizującą aborcję, która wejdzie w życie w przypadku unieważnienia wyroku Roe vs Wade. Sąd Najwyższy rozważa taki krok. Jest więc szansa, że także te 2197 aborcje nie będą miały miejsca w Teksasie!” – skonstatowała obecna prezes Fundacji Proelio.

