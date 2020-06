Terlikowski o decyzji papieża: Deo gratias!!! Coś się ruszyło! To ważny sygnał dla polskiego Kościoła

25.06.20, 13:05 Screenshot Youtube - salve

Nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała dziś, że papież Franciszek mianował administratora apostolskiego sede plena diecezji kaliskiej, którym zostaje abp Grzegorz Ryś. „Decyzja Ojca Świętego Franciszka to ważny sygnał dla polskiego Kościoła” – podkreśla Tomasz Terlikowski we wpisie na Facebooku.

Jak już poinformowaliśmy, decyzja Ojca Świętego oznacza, że abp Ryś przejmuje obowiązki ordynariusza tej diecezji, bpa Edwarda Janiaka, wokół którego pojawiły się poważne oskarżenia o tuszowanie pedofilii wśród duchownych. Administrator apostolski sede plena - kieruje diecezją w okresie poważnej, lecz w założeniu tymczasowej, przeszkody w sprawowaniu urzędu przez ordynariusza (np. długotrwałej choroby).

W swoim pierwszym wpisie Terlikowski stwierdza:

„Deo gratias!!! Ofiary, uczciwi i odważni kapłani, świeccy, którzy zaangażowali się w wyjaśnienie sprawy i dziennikarze, którzy zaczęli o niej mówić mogą dziś dziękować Bogu” i dodaje:

„Coś się ruszyło!”.

Jak podkreśla w kolejnymkomentarzu:

„Nie ma zgody na ukrywanie przestępstw seksualnych, na wymuszanie na księżach zachowań niezgodnych z nauczaniem Kościoła, na lekceważenie ofiar. Biskup nie stoi ponad normami Kościoła, ani normami moralnymi”.

Podkreśla, że mamy do czynienia z bardzo ważnym sygnałem, który oznacza że odwaga ofiar, które zdobyły się na opowiedzenie o krzywdach, jakie spotkały ich w Kościele oraz dziennikarzy, którzy zaangażowali się w wyjaśnienie sprawy, ma sens. Dalej dodaje, że to także dowód na to, że warto i trzeba się angażować.

W drugim wpisie z kolei zaapelował o modlitwę za abp. Rysia i diecezję kaliską, która jest teraz szczególnie potrzebna. Podkreślił:

„To działania administratora sede plena staną się wzorem w kolejnych diecezjach, gdzie może dojść do podobnych sytuacji. On sam do pracy w podzielonej i poranionej diecezji kaliskiej potrzebuje dużo światła Ducha Świętego”.

dam/Facebook,Fronda.pl