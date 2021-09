TK odroczył posiedzenie w sprawie wyższości Konstytucji nad prawem UE

Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał sprawę zainicjowaną wnioskiem premiera Mateusz Morawieckiego o zbadania, czy prawo Unii Europejskiej jest nadrzędne w stosunku do polskiej Konstytucji. Posiedzenie zostało odroczone.

Prezes TK Julia Przyłębska podała, że posiedzenie zostaje odroczone, ponieważ ujawniły się nowe wnioski i zarzuty.

- Trybunał Konstytucyjny ze względu na pojawiające się nowe okoliczności i podniesione nowe zarzuty, i celem zadania wnikliwych pytań, ponieważ to są często pojawiające się wątki, powodują, iż sędziowie TK chcieliby doprecyzować i zapytać strony, ale w związku z tym, że podniesione zostały nowe kwestie, to Trybunał musi przygotować się do kolejnej rozprawy - uzasadniała taką decyzję Przyłębska.

TK ponownie zajmie się kwestią wniosku premiera 30 września o godzinie 12:00.

Morawiecki wystąpił z wnioskiem w dniu 2 marca bieżącego roku. Istotą wniosku jest zbadanie kwestii, czy prawo Unii Europejskiej jest nadrzędne w stosunku do Konstytucji RP. O nadrzędności prawa UE wobec ustaw przesądza bowiem art. 91 ust. 3 Konstytucji.

jkg/pap